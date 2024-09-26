WSJ: У Байдена не вражені Планом перемоги Зеленського, очікували щось "більш відчутне"

В Плані перемоги немає чіткого шляху до закінчення війни, кажуть чиновники

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: сайт ОП)

План перемоги, який розробив президент Володимир Зеленський, не вразив представників США та Європи. Це викликає стурбованість в адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на заяви офіційних осіб США та неназваних високопосадовців, знайомих із загальними обрисами Плану.

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Офіційні особи США заявили, що Плану бракує комплексної стратегії та й загалом це "переукомплектований запит" на отримання додаткової зброї та зняття обмежень на ракети великої дальності. За словами високопосадовців, американських та європейських чиновників, у документі немає "чіткого шляху до перемоги".

"Я не вражений, там не так багато нового", — сказав один зі співрозмовників WSJ.

Президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю WSJ заявив, що основна частина Плану Зеленського – дозвіл на використання зброї "на свій розсуд". За його словами, без цього дозволу позиції України послабшають і відповідати на атаки Росії стане важче.

За лаштунками Генасамблеї Організації об'єднаних націй, за словами неназваних офіційних осіб США та Європи, Зеленський "висував максималістську пропозицію", сподіваючись отримати необхідні дозволи. Проте нинішній стан України збентежив помічників Байдена, розповіли проінформовані про елементи плану співрозмовники.

За словами чиновника Держдепартаменту США, План України широко охоплює потреби військових на полі бою, політичні зміни всередині країни та економіку. Але найбільше розроблена його перша частина, де йдеться саме про запити на зброю. Адміністрація сподівалася почути "щось більш відчутне" від українського лідера, але інші пункти плану мають недостатньо конкретики, кажуть співрозмовники.

22 вересня президент Зеленський розповів, що в України є "план Б" на випадок, якщо союзники не підтримають План перемоги.

За словами глави ОП Андрія Єрмака, запрошення України до НАТО – це частина Плану перемоги.

24 вересня ABC News повідомило, що План перемоги України складається з п'яти пунктів. У ньому прописані, зокрема, точні обсяги військової допомоги.

Президенти США та України зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня, щоб обговорити План перемоги. Байден пообіцяв, що будуть оголошені рішення щодо посилення підтримки України.

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