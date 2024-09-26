WSJ: У Байдена не поражены Планом победы Зеленского, ожидали что-то "более ощутимое"

В Плане победы нет четкого пути к окончанию войны, говорят чиновники

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт ОП)

План победы, разработанный президентом Владимиром Зеленским, не поразил представителей США и Европы. Это вызывает обеспокоенность у администрации президента США Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц США и неназванных высокопоставленных чиновников, знакомых с общими очертаниями Плана.

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Официальные лица США заявили, что Плану не хватает комплексной стратегии и вообще это "переукомплектованный запрос" на получение дополнительного оружия и снятия ограничений на ракеты большой дальности. По словам высокопоставленных американских и европейских чиновников, в документе нет "четкого пути к победе".

"Я не поражен, там не так много нового", – сказал один из собеседников WSJ.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью WSJ заявил, что основная часть Плана Зеленского – разрешение на использование оружия "по своему усмотрению". По его словам, без этого разрешения позиции Украины ослабеют и отвечать на атаки России станет труднее.

За кулисами Генассамблеи Организации объединенных наций, по словам неназванных официальных лиц США и Европы, Зеленский "выдвигал максималистское предложение", надеясь получить необходимые разрешения. Однако нынешнее состояние Украины смутило помощников Байдена, рассказали проинформированные об элементах плана собеседники.

По словам чиновника Госдепартамента США, План Украины широко охватывает нужды военных на поле боя, политические изменения внутри страны и экономику. Но больше всего разработана его первая часть, где речь идет именно о запросах на оружие. Администрация надеялась услышать "нечто более ощутимое" от украинского лидера, но другие пункты плана имеют недостаточно конкретики, говорят собеседники.

22 сентября президент Зеленский рассказал, что у Украины есть "план Б" на случай, если союзники не поддержат План победы.

По словам главы ОП Андрея Ермака, приглашение Украины в НАТО – это часть Плана победы.

24 сентября ABC News сообщило, что План победы Украины состоит из пяти пунктов. В нем прописаны, в частности, точные объемы военной помощи.

Президенты США и Украины встретятся в Вашингтоне 26 сентября для обсуждения Плана победы. Байден пообещал, что будут объявлены решения по усилению поддержки Украины.

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