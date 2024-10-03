США видят в Плане победы Украины "продуктивные шаги"

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

Государственный департамент США считает, что План победы, который недавно представил президент Владимир Зеленский , имеет "ряд продуктивных шагов". Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

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"Мы взяли этот план, пересмотрели его, увидели в нем ряд продуктивных шагов, которые собираемся обсудить. Мы будем общаться с ними (с украинской стороной. – Ред.) на этот счет", – сказал представитель Госдепа.

План победы, по словам Миллера, — это не просто вопрос действий, которые предпримет Украина. Он также предусматривает действия, которые должны принять другие страны. Миллер отметил, что пока Украина не раскрывала детали этого плана публично, поэтому и США воздержатся от обсуждений, но примут этот план во внимание.

На прошлой неделе Владимир Зеленский находился с визитом в США, где обсудил План победы с Байденом и кандидатами в президенты Харрис и Трампом.

28 сентября представитель президента Сергей Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и приняли его к работе.

30 сентября Ермак подчеркнул, что План победы Зеленского представят украинцам, но некоторые положения документа останутся в секрете.