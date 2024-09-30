Украинцам презентуют План победы, но без некоторых "секретных" положений
План победы Владимира Зеленского представят украинцам, но некоторые положения документов останутся в секрете. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
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По его словам, как и было обещано, после презентации Плана победы Соединенным Штатам его покажут украинскому обществу. Однако определенные положения останутся закрытыми.
Некоторые этапы Плана носят "чувствительный характер", и их необходимо держать в тайне, чтобы не допустить утечки информации к российским оккупантам, подчеркнул Ермак.
"Все что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", – заявил глава ОП.
- Президент Зеленский на прошлой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.
- 28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Также представитель Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу.
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