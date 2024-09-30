Украинцам презентуют План победы, но без некоторых "секретных" положений

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что некоторые положения документа следует держать в тайне, чтобы о них не узнали россияне

Андрей Ермак (Фото: ОП)

План победы Владимира Зеленского представят украинцам, но некоторые положения документов останутся в секрете. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, как и было обещано, после презентации Плана победы Соединенным Штатам его покажут украинскому обществу. Однако определенные положения останутся закрытыми.

Некоторые этапы Плана носят "чувствительный характер", и их необходимо держать в тайне, чтобы не допустить утечки информации к российским оккупантам, подчеркнул Ермак.

"Все что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому безусловно некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", – заявил глава ОП.

Президент Зеленский на прошлой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.

Также представитель Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу.

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