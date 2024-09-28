"Первой узнает РФ". У Зеленского подтвердили, что Запад еще не разрешил дальнобойные удары

Storm Shadow (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу, сообщил спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

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"Во-первых, важно понимать, что первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне. Они это узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление [тогда], когда оно будет сделано", – заявил Никифоров.

По его словам, окончательного решения партнеров по поводу такого разрешения пока нет, однако президент Владимир Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых это зависит, – с Италией, Францией, Великобританией и США.

Также спикер сообщил, что существует "очень сильный неотложный запрос" со стороны Украины к партнерам с аргументами, с задачами и вызовами относительно того, что именно на практике позволит достичь разрешение бить вглубь территории России дальнобойным оружием.

"Поэтому есть этот огромный спрос, огромный запрос, и мы надеемся, что партнеры поддадутся", – подытожил чиновник.

17 сентября 2024 года появилась информация, что Британия без разрешения США не позволит бить вглубь России. 20 сентября The Times сообщила, что США и Великобритания могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ. Публично такого разрешения до сих пор не объявляли.

Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.

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