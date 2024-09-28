"Первой узнает РФ". У Зеленского подтвердили, что Запад еще не разрешил дальнобойные удары
Пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу, сообщил спикер президента Сергей Никифоров в эфире телемарафона.
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"Во-первых, важно понимать, что первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне. Они это узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление [тогда], когда оно будет сделано", – заявил Никифоров.
По его словам, окончательного решения партнеров по поводу такого разрешения пока нет, однако президент Владимир Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых это зависит, – с Италией, Францией, Великобританией и США.
Также спикер сообщил, что существует "очень сильный неотложный запрос" со стороны Украины к партнерам с аргументами, с задачами и вызовами относительно того, что именно на практике позволит достичь разрешение бить вглубь территории России дальнобойным оружием.
"Поэтому есть этот огромный спрос, огромный запрос, и мы надеемся, что партнеры поддадутся", – подытожил чиновник.
- 17 сентября 2024 года появилась информация, что Британия без разрешения США не позволит бить вглубь России. 20 сентября The Times сообщила, что США и Великобритания могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ. Публично такого разрешения до сих пор не объявляли.
- Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.
- 28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
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