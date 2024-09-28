У НАТО есть доказательства, что китайские компании поставляют оружие в Россию – The Times
Западные чиновники считают, что у них есть доказательства тайного снабжения китайскими компаниями оружия в Россию – и это может привести к "значительной эскалации" участия Пекина в российско-украинской войне. Об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на своего анонимного собеседника.
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По данным СМИ, в новом отчете, полученном союзниками, есть информация, что китайская компания посылает в Россию ряд военных беспилотников для испытания – и конечным пунктом назначения дронов является Украина.
Неназванное западное должностное лицо не раскрыло медиа название компании, но сообщило, что соглашение было в прошлом году, а сейчас есть "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России летальное оружие для использования в Украине".
"Хотя правительство Китая может этого не признать, ему будет трудно сохранить растущую поддержку в тайне", – добавил чиновник.
Также он подтвердил сообщение агентства Reuters о том, что Россия могла создать военную программу по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности для использования в войне против Украины.
Российский Ижевский электромеханический завод "Купол", дочернее предприятие компании "Алмаз-Антей", с участием местных специалистов разработало и опробовало в Китае новую модель беспилотника "Гарпия-3", говорится в одном из документов, к которым имеет доступ Reuters.
СМИ заявляет, что "Купол" направил в Министерство обороны РФ отчет с описанием своей работы, затем в следующем документе сообщил ведомству, что способен производить беспилотники, в том числе вышеупомянутую "Гарпию-3", в масштабе на китайском заводе для использования этих дронов в войне против Украины.
НАТО реагировало на сообщения и Reuters и The Times – заявили, что это вызывает "глубокую обеспокоенность, и союзники консультируются по этому поводу".
"Китай стал решающим фактором войны России в Украине из-за предоставления технологий двойного назначения для поддержки оборонной промышленности России. Правительство Китая несет ответственность за то, чтобы его компании не оказывали смертельную помощь России. Китай не может продолжать разжигать наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны , не причиняя вреда своим интересам и репутации", – отметила спикер Альянса Фара Даклаллах.
"Купол", "Алмаз-Антей" не ответили на запрос Reuters, также от комментариев отказалось посольство Китая в Лондоне.
Официально НАТО не признавало, что Китай поставляет России непосредственно оружие.
- Члены НАТО в итоговой декларации саммита в Вашингтоне признали, что Китай является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемое партнерство без ограничений. Пекин обвинил Альянс в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии.
- В начале сентября генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины, поскольку Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, используемых РФ.
- Также он заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая после того, как диктатор Путин решил объединить Северную Корею, Китай и Иран вокруг своей войны в Украине.
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