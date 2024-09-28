У НАТО есть доказательства, что китайские компании поставляют оружие в Россию – The Times

"Хотя правительство Китая может этого не признать, ему будет трудно сохранить растущую поддержку в тайне", – заявил собеседник издания

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Западные чиновники считают, что у них есть доказательства тайного снабжения китайскими компаниями оружия в Россию – и это может привести к "значительной эскалации" участия Пекина в российско-украинской войне. Об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на своего анонимного собеседника.

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По данным СМИ, в новом отчете, полученном союзниками, есть информация, что китайская компания посылает в Россию ряд военных беспилотников для испытания – и конечным пунктом назначения дронов является Украина.

Неназванное западное должностное лицо не раскрыло медиа название компании, но сообщило, что соглашение было в прошлом году, а сейчас есть "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России летальное оружие для использования в Украине".

"Хотя правительство Китая может этого не признать, ему будет трудно сохранить растущую поддержку в тайне", – добавил чиновник.

Также он подтвердил сообщение агентства Reuters о том, что Россия могла создать военную программу по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности для использования в войне против Украины.

Российский Ижевский электромеханический завод "Купол", дочернее предприятие компании "Алмаз-Антей", с участием местных специалистов разработало и опробовало в Китае новую модель беспилотника "Гарпия-3", говорится в одном из документов, к которым имеет доступ Reuters.

СМИ заявляет, что "Купол" направил в Министерство обороны РФ отчет с описанием своей работы, затем в следующем документе сообщил ведомству, что способен производить беспилотники, в том числе вышеупомянутую "Гарпию-3", в масштабе на китайском заводе для использования этих дронов в войне против Украины.

НАТО реагировало на сообщения и Reuters и The Times – заявили, что это вызывает "глубокую обеспокоенность, и союзники консультируются по этому поводу".

"Китай стал решающим фактором войны России в Украине из-за предоставления технологий двойного назначения для поддержки оборонной промышленности России. Правительство Китая несет ответственность за то, чтобы его компании не оказывали смертельную помощь России. Китай не может продолжать разжигать наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны , не причиняя вреда своим интересам и репутации", – отметила спикер Альянса Фара Даклаллах.

"Купол", "Алмаз-Антей" не ответили на запрос Reuters, также от комментариев отказалось посольство Китая в Лондоне.

Официально НАТО не признавало, что Китай поставляет России непосредственно оружие.

Члены НАТО в итоговой декларации саммита в Вашингтоне признали, что Китай является "решающим фактором" в российской агрессии против Украины из-за поддержки военно-промышленного комплекса РФ и так называемое партнерство без ограничений. Пекин обвинил Альянс в клевете и предостерег его держаться подальше от Азии.

В начале сентября генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины, поскольку Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, используемых РФ.

Также он заявил, что Россия становится все более зависимой от Китая после того, как диктатор Путин решил объединить Северную Корею, Китай и Иран вокруг своей войны в Украине.

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