Столтенберг: Китай стал решающим фактором войны России против Украины

В Китае производят разные виды оружия, которые Россия использует в войне против Украины, отметил генсек НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Китай стал решающим фактором в войне России против Украины, так как Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ. Об этом во время общения с журналистами в Осло заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", – сказал он.

Столтенберг предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно отразиться на его интересах и репутации.

12 июля 2024 года от членов НАТО звучали уже подобные заявления. Тогда власти Китая обвинили в клевете Североатлантический Альянс и попросили "держаться подальше" от Азии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай 27 июля о том, что дальнейшая поддержка РФ будет иметь последствия.

27 августа в Китае раскритиковали санкции США против китайских компаний и назвали их "незаконными и односторонними".

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