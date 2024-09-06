Столтенберг: Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України

У Китаї виробляють різні види зброї, які Росія використовує у війні проти України, зазначив Столтенберг

Єнс Столтенберг (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Китай став вирішальним чинником у війні Росії проти України, оскільки Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ. Про це під час спілкування з журналістами в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

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"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", – сказав він.

Столтенберг попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах та репутації.

12 липня 2024 року від членів НАТО звучали вже подібні заяви. Тоді влада Китаю звинуватила у наклепі Північноатлантичний Альянс і попросила триматися якомога далі від Азії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай 27 липня про те, що подальша підтримка РФ матиме наслідки.

27 серпня в Китаї розкритикували санкції США проти китайських компаній і назвали їх "незаконними та односторонніми".

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