Столтенберг: Китай став вирішальним чинником війни Росії проти України
Китай став вирішальним чинником у війні Росії проти України, оскільки Пекін забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує РФ. Про це під час спілкування з журналістами в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.
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"Я закликаю Китай припинити підтримку незаконної війни Росії", – сказав він.
Столтенберг попередив, що постійне розпалювання Пекіном війни в Україні може негативно позначитися на його інтересах та репутації.
12 липня 2024 року від членів НАТО звучали вже подібні заяви. Тоді влада Китаю звинуватила у наклепі Північноатлантичний Альянс і попросила триматися якомога далі від Азії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай 27 липня про те, що подальша підтримка РФ матиме наслідки.
- 27 серпня в Китаї розкритикували санкції США проти китайських компаній і назвали їх "незаконними та односторонніми".
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