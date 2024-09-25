Reuters: Россия в Китае разработала и провела летные испытания нового ударного дрона

Речь идет о беспилотнике "Гарпия-3", который способен лететь на расстояние более 2000 км

Флаги Китая и России (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Российская компания в Китае разработала новый ударный беспилотник для использования в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух собеседников в европейской разведке, а также на документы, с которыми ознакомились журналисты.

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Компания "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработала и провела летные испытания в Китае новой модели беспилотника "Гарпия-3" (G3) с помощью местных специалистов.

В начале года компания направила в Министерство обороны России отчет с описанием своей работы. В нем говорится, что предприятие смогло произвести беспилотники, включая G3, в больших масштабах на заводе в Китае, чтобы оружие можно было использовать в войне против Украины.

Купол, Алмаз-Антей и Минобороны России не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Министерство иностранных дел Китая сообщило Reuters, что не знало о таком проекте, добавив, что в стране введены строгие меры по контролю за экспортом беспилотников.

На прошлой неделе американские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что они назвали поддержкой Китаем российской военной машины, отказавшись предоставить детали.

Дрон "Гарпия-3" способен лететь на расстояние более 2000 км. Полезная нагрузка составляет 50 кг, говорится в отчете Купола для Минобороны РФ. Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в Россию для дальнейших испытаний, опять же с привлечением китайских экспертов.

Согласно двум отдельным документам, полученным в распоряжение журналистов Reuters, компания "Купол" получила семь военных беспилотников, изготовленных в Китае, включая две "Гарпии", в свою штаб-квартиру в городе Ижевск. Счета-фактуры, в одном из которых требуется оплата в китайских юанях, не указывают дату доставки дронов и не идентифицируют поставщиков в Китае.

Два собеседника в разведке заявили, что доставка образцов беспилотников компании "Купол" было первым конкретным доказательством того, что дроны, изготовленные в Китае, были доставлены в Россию с начала полномасштабной войны в Украину в феврале 2022 года.

22 мая 2024 года тогдашний глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

18 июня генсек НАТО заявил, что КНР должна столкнуться с последствиями поддержки войны России против Украины, если не изменит свою политику.

3 июля Bloomberg писало, что Китай разрабатывает ударный дрон для России. По внешнему виду он похож на иранский Shahed 136.

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