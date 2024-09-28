У Зеленского заявили, что партнеры приняли План победы "с огромным интересом"

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Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и взяли его к работе. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.

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"Параллельно со всем этим процессом авторитетные западные СМИ подбирали разные эпитеты типа там "приняли с прохладой", "приняли без энтузиазма", "приняли скептически" этот План победы. Это все неправда. Его приняли с огромным интересом, его приняли конструктивно, к работе", – заявил Никифоров.

Он отметил: в частности, президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем заседании группы "Рамштайн" на уровне лидеров уже он "уже вернется с какими-то решениями и ответами" по этому плану.

В общем, Никифоров назвал "обнадеживающим" начало работы с этим Планом победы.

Среди прочего, 26 сентября, американское издание The Wall Street Journal заявило, что План победы Зеленского "не поразил" представителей США и Европы – и это вызывает обеспокоенность у администрации Байдена. Ссылалось СМИ на заявления официальных лиц США и неназванных чиновников, знакомых с общими очертаниями Плана.

Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.

28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.

Также спикер Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу.

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