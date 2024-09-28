У Зеленского заявили, что партнеры приняли План победы "с огромным интересом"
Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что План победы партнеры приняли "с огромным интересом" и взяли его к работе. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.
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"Параллельно со всем этим процессом авторитетные западные СМИ подбирали разные эпитеты типа там "приняли с прохладой", "приняли без энтузиазма", "приняли скептически" этот План победы. Это все неправда. Его приняли с огромным интересом, его приняли конструктивно, к работе", – заявил Никифоров.
Он отметил: в частности, президент США Джо Байден заявил, что на предстоящем заседании группы "Рамштайн" на уровне лидеров уже он "уже вернется с какими-то решениями и ответами" по этому плану.
В общем, Никифоров назвал "обнадеживающим" начало работы с этим Планом победы.
Среди прочего, 26 сентября, американское издание The Wall Street Journal заявило, что План победы Зеленского "не поразил" представителей США и Европы – и это вызывает обеспокоенность у администрации Байдена. Ссылалось СМИ на заявления официальных лиц США и неназванных чиновников, знакомых с общими очертаниями Плана.
- Зеленский на этой неделе был в США и представлял План победы: его получили Байден и кандидаты в лидеры Соединенных Штатов Камала Гаррис и Дональд Трамп.
- 28 сентября госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Также спикер Зеленского заявил, что пока все еще нет окончательного разрешения от партнеров на дальнобойные удары их вооружением вглубь России, но Украина продолжает работу по этому поводу.
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