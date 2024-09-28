У Зеленського заявили, що партнери прийняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"

Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: Офіс президента)

Речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи. Про це посадовець заявив в ефірі телемарафону.

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"Паралельно з усім цим процесом авторитетні західні ЗМІ підбирали різні епітети типу там "прийняли з прохолодою", "прийняли без ентузіазму", "прийняли скептично" цей План перемоги. Це все неправда. Його прийняли з величезною зацікавленістю, його прийняли конструктивно, його взяли до роботи", – заявив Нікіфоров.

Він зауважив: зокрема президент США Джо Байден заявив, що на майбутньому засіданні групи "Рамштайн" на рівні лідерів вже він "вже повернеться з якимись рішеннями і відповідями" щодо цього Плану.

Загалом, Нікіфоров назвав "обнадійливим" початок роботи із Планом перемоги.

Серед іншого, 26 вересня, американське видання The Wall Street Journal заявило, що План перемоги Зеленського "не вразив" представників США та Європи – і це викликає стурбованість в адміністрації Байдена. Посилалося ЗМІ на заяви офіційних осіб США та неназваних високопосадовців, знайомих із загальними обрисами Плану.

Зеленський цього тижня був у США та представляв План перемоги: його отримали Байден та кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

28 вересня держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.

Також речник Зеленського заявив, що наразі все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням вглиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.

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