США бачать у Плані перемоги України "продуктивні кроки"

Речник Держдепу США Метью Міллер (Скриншот з відео)

Державний департамент США вважає, що План перемоги, який нещодавно представив президент Володимир Зеленський, має "низку продуктивних кроків". Про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

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"Ми взяли цей план, переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків, які збираємося обговорити. Ми будемо спілкуватися з ними (з українською стороною. – Ред.) з цього приводу", – сказав представник Держдепу.

План перемоги, за словами Міллера, — це не просто питання дій, які зробить Україна. Він також передбачає дії, які мають вжити інші країни. Міллер зауважив, що поки Україна не розкривала деталей цього плану публічно, тож і США утримаються від обговорень, але візьмуть цей план до уваги.

Минулого тижня Володимир Зеленський перебував з візитом у США, де він обговорив План перемоги з Байденом та кандидатами в президенти Гарріс і Трампом.

28 вересня речник президента Сергій Никифоров заявив, що План перемоги партнери прийняли "з величезною зацікавленістю" та взяли його до роботи.

30 вересня Єрмак наголосив, що План перемоги Зеленського представлять українцям, але деякі положення документа залишаться у секреті.