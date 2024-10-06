Правительство, дипломаты и военные дополнят военные пункты Плана победы перед Рамштайном

Президент Зеленский подчеркнул, что это, прежде всего, усилит позиции Украины на фронте

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 5 октября, что на днях состоятся политические консультации по наполнению военных пунктов Плана победы.

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"В ближайшие дни будут политические консультации между нашими командами: чиновники, дипломаты, военные также будут говорить по наполнению военных пунктов Плана победы", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что это, прежде всего, усилит позиции Украины на фронте.

"Наша задача – гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями", – подчеркнул глава государства.

12 октября состоится очередной "Рамштайн", на котором Зеленский представит План победы и обсудит с союзниками "реальные шаги" по завершению войны. Документ также представят украинцам, но без некоторых "секретных положений".