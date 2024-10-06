Правительство, дипломаты и военные дополнят военные пункты Плана победы перед Рамштайном
Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении вечером 5 октября, что на днях состоятся политические консультации по наполнению военных пунктов Плана победы.
"В ближайшие дни будут политические консультации между нашими командами: чиновники, дипломаты, военные также будут говорить по наполнению военных пунктов Плана победы", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что это, прежде всего, усилит позиции Украины на фронте.
"Наша задача – гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями", – подчеркнул глава государства.
12 октября состоится очередной "Рамштайн", на котором Зеленский представит План победы и обсудит с союзниками "реальные шаги" по завершению войны. Документ также представят украинцам, но без некоторых "секретных положений".
- 28 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Госдеп США заявил, что в Плане победы есть "ряд продуктивных шагов".