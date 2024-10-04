Зеленский: План победы не исключает саммита мира. Он усиливает позиции Украины
План победы Украины не исключает проведения саммита мира, поскольку такая инициатива важна для укрепления позиций страны. Об этом во время поездки в Сумскую область сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что План победы призван заставить Россию дипломатично завершить войну, а для этого у Украины должна быть сильная позиция.
"Он [План победы] не отменяет Саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", – сказал он.
Президент отметил, что после представления Плана победы Украина "может получить отклик от партнеров".
"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно сообщим обществу основные моменты, хотя, вероятно, без деталей по вооружению", – добавил Зеленский.
- 28 сентября 2024 года госсекретарь Блинкен сообщил, что США "тщательно изучают" План победы Зеленского, при необходимости рассматривая "дополнительные опции", чтобы помочь Украине победить.
- Госдеп США заявил, что в Плане победы есть "ряд продуктивных шагов".