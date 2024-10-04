Зеленский: План победы не исключает саммита мира. Он усиливает позиции Украины

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

План победы Украины не исключает проведения саммита мира, поскольку такая инициатива важна для укрепления позиций страны. Об этом во время поездки в Сумскую область сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что План победы призван заставить Россию дипломатично завершить войну, а для этого у Украины должна быть сильная позиция.

"Он [План победы] не отменяет Саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы", – сказал он.

Президент отметил, что после представления Плана победы Украина "может получить отклик от партнеров".

"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно сообщим обществу основные моменты, хотя, вероятно, без деталей по вооружению", – добавил Зеленский.