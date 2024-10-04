Зеленський: План перемоги не виключає Саміту миру. Він посилює позиції України

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

План перемоги України не виключає проведення Саміту миру, оскільки така ініціатива важлива для зміцнення позицій країни. Про це під час поїздки до Сумської області повідомив президент Володимир Зеленський.

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Зеленський наголосив, що План перемоги покликаний змусити Росію дипломатично завершити війну, а для цього Україна повинна мати сильну позицію.

"Він [План перемоги] не скасовує Саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика – Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", – сказав він.

Президент зазначив, що після представлення Плану перемоги Україна "може отримати відгук від партнерів".

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково повідомимо суспільству основні моменти, хоча, ймовірно, без деталей щодо озброєння", – додав Зеленський.