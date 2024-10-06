Уряд, дипломати та військові доповнять воєнні пункти Плану перемоги перед Рамштайном
Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 5 жовтня, що днями відбудуться політичні консультації щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.
"Найближчими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати, військові також говоритимуть щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги", – сказав він.
Зеленський наголосив, що це передусім посилить позиції України на фронті.
"Наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями", – наголосив глава держави.
12 жовтня відбудеться черговий Рамштайн, на якому Зеленський презентує План перемоги й обговорить з союзниками "реальні кроки" для завершення війни. Документ також представлять українцям, але без деяких "секретних положень".
- 28 вересня 2024 року держсекретар Блінкен повідомив, що США "ретельно вивчають" План перемоги Зеленського, за потреби розглядаючи "додаткові опції", щоб допомогти Україні перемогти.
- Держдеп США заявив, що у Плані перемоги є "низка продуктивних кроків".