План перемоги. Зеленський говорив з Сирським та відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку

До того ж головком доповідав президенту щодо поточної ситуації на фронті – на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, а також стосовно Курської операції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським – той працюватиме з партнерами щодо Плану перемоги. Також голова держави відправив до Вашингтону начальника Генерального штабу та віцепрем'єра – міністерку юстиції. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

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Президент провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи впродовж наступних тижнім та комунікації з партнерами, а також говорив із головкомом Сирським.

Він разом з іншими військовими та представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з партнерами стосовно військових та стратегічних безпекових пунктів Плану перемоги, пояснив Зеленський.

Також президент відправив до Вашингтону начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепрем'єра – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

До того ж Сирський доповідав президенту щодо поточної ситуації на фронті – на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, а також стосовно Курської операції.

"Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", – зазначив президент.