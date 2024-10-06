План перемоги. Зеленський говорив з Сирським та відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку
Президент Володимир Зеленський мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським – той працюватиме з партнерами щодо Плану перемоги. Також голова держави відправив до Вашингтону начальника Генерального штабу та віцепрем'єра – міністерку юстиції. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
Президент провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи впродовж наступних тижнім та комунікації з партнерами, а також говорив із головкомом Сирським.
Він разом з іншими військовими та представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з партнерами стосовно військових та стратегічних безпекових пунктів Плану перемоги, пояснив Зеленський.
Також президент відправив до Вашингтону начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепрем'єра – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.
До того ж Сирський доповідав президенту щодо поточної ситуації на фронті – на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, а також стосовно Курської операції.
"Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", – зазначив президент.
- У суботу 5 жовтня президент Зеленський заявив, що днями відбудуться політичні консультації щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.
- Раніше, 26 вересня, президент США Байден оголосив, що скликає зустріч Рамштайн у форматі лідерів країн. 27 вересня Зеленський повідомив, що на Рамштайні будуть працювати над пунктами Плану перемоги.
- Держдеп США заявляв, що у Плані перемоги є "низка продуктивних кроків".