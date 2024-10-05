Попри те, що окремі елементи російсько-української війни нагадують і Першу світову, і часи холодної війни, війна Росії проти України відрізняється від будь-якої війни минулого. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус.

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За його словами, одна з ключових кардинальних відмінностей – надзвичайно високий рівень інформаційної прозорості на полі бою.

"Ви маєте такий ступінь прозорості на полі бою, якого ніколи раніше не бачили. Вперше у великій війні кожен має смартфон, доступ до інтернету та соцмереж. Відео й фотографії зі смартфона можна завантажувати туди моментально", – наголосив він.

Це призводить до ситуації, коли "відкриті джерела конкурують із секретною інформацією", підкреслив генерал.