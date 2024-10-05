"Ваша война идет в смартфоне". Экс-глава ЦРУ о ключевых достижениях Курской операции
Несмотря на то, что некоторые элементы российско-украинской войны напоминают и Первую мировую, и времена холодной войны, война России против Украины отличается от любой войны прошлого. Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.
По его словам, одно из ключевых кардинальных отличий – чрезвычайно высокий уровень информационной прозрачности на поле боя.
"У вас такая степень прозрачности на поле боя, какой никогда раньше не видели. Впервые в большой войне у каждого есть смартфон, доступ к интернету и соцсетям. Видео и фотографии со смартфона можно загружать туда моментально", – подчеркнул он.
Это приводит к ситуации, когда "открытые источники конкурируют с секретной информацией", подчеркнул генерал.
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