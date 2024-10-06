Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки буде на посаді
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, допоки буде на посаді. Слова політика передає місцеве ЗМІ Pravda.
Фіцо завив, що згоден з майбутнім членством України у Європейському союзі, хоча й додав, що це "перекрита дорога" ще на кілька років.
Водночас прем'єр виступив проти того, щоб Україна увійшла до НАТО. Членство нової держави в Альянсі має бути ратифіковане усіма країнами-членами.
"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії [Smer], тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на українське членство в НАТО", – заявив політик.
За його словами, приєднання України до Альянсу нібито "було б добре тільки як основа для третьої світової війни".
Раніше, 4 жовтня, Фіцо заявив, що Словаччина виступає за відновлення нормальних відносин з Росією після закінчення російсько-української війни.
- 27 вересня президент Фінляндії Стубб заявив, що Україна спочатку має доєднатися до Євросоюзу, а після – до НАТО.
- 3 жовтня, під час візиту до Києва, новопризначений генсек НАТО Рютте заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
- 4 жовтня колишній генсек Альянсу Столтенберг заявив, що вважає ймовірним сценарій, за яким Україна стане членом Північноатлантичного альянсу навіть без повної деокупації своїх територій.