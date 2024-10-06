Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки буде на посаді

Роберт Фіцо (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, допоки буде на посаді. Слова політика передає місцеве ЗМІ Pravda.

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Фіцо завив, що згоден з майбутнім членством України у Європейському союзі, хоча й додав, що це "перекрита дорога" ще на кілька років.

Водночас прем'єр виступив проти того, щоб Україна увійшла до НАТО. Членство нової держави в Альянсі має бути ратифіковане усіма країнами-членами.

"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії [Smer], тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на українське членство в НАТО", – заявив політик.

За його словами, приєднання України до Альянсу нібито "було б добре тільки як основа для третьої світової війни".

Раніше, 4 жовтня, Фіцо заявив, що Словаччина виступає за відновлення нормальних відносин з Росією після закінчення російсько-української війни.