Рютте: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше

Володимир Зеленський і Марк Рютте (Фото: ОП)

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Таку думку він висловив на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Журналісти попросили Рютте прокоментувати матеріал Financial Times про те, що є попередні ознаки того, що президент США Джо Байден може погодитися змінити статус заявки України на членство в Альянсі до того, як залишить Білий дім.

Генсек НАТО згадав, що на липневому саміті союзники погодилися, що шлях України до членства є незворотним.

"І як я сказав у своїй короткій заяві, Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли", – наголосив Рютте.

Він додав, що Альянс має комплексний пакет допомоги, щоб сприяти реалізації реформ в Україні.

"Ми створюємо це командування НАТО, і воно допоможе координувати та надавати безпекову допомогу, а також навчання для України. Я вже згадував також про 40 млрд євро, які є для фінансування військової допомоги Україні", – наголосив Рютте.

Генсек Альянсу зазначив, що Україна підписала безпекові угоди з низкою держав НАТО, а це означає, що вона стає сильнішою з кожним днем, стає більш сумісною з НАТО та краще, ніж будь-коли, готовою приєднатися до Альянсу.

"І це фактично будівництво мосту до членства в НАТО для України. І я думаю, що прийде день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось може думати інакше: Росія в цьому питанні не має права голосу і вето", – наголосив Рютте.

1 жовтня колишній прем’єр-міністр Нідерландів Рютте офіційно очолив НАТО. Він назвав Україну пріоритетом номер один.

3 жовтня Рютте приїхав з офіційним візитом до Києва, де провів переговори із Зеленським.