Рютте за далекобійні удари по Росії, але країни НАТО вирішуватимуть самостійно
Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив за далекобійні удари західною зброєю по території Росії, але визнав: рішення мають ухвалювати члени Альянсу індивідуально. Відповідну заяву він зробив на брифінгу, присвяченому вступу на посаду.
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"Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора", – нагадав Рютте.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи підтримує НАТО далекобійні удари по країні-агресору, він сказав: "Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною".
Рютте зазначив, що загалом це "важливі дебати".
- 26 червня посли НАТО офіційно затвердили Рютте наступником Столтенберга.
- 1 жовтня Рютте заявив, що його пріоритетом як нового генсека НАТО буде Україна.
- Того самого дня Столтенберг офіційно передав повноваження генсека Альянсу Рютте.
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