Рютте за далекобійні удари по Росії, але країни НАТО вирішуватимуть самостійно

"Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною", – сказав новий генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив за далекобійні удари західною зброєю по території Росії, але визнав: рішення мають ухвалювати члени Альянсу індивідуально. Відповідну заяву він зробив на брифінгу, присвяченому вступу на посаду.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Україна має право на самооборону. Як ми знаємо, є міжнародне право, і відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. А отже, підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть вражати легітимні цілі на території агресора", – нагадав Рютте.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи підтримує НАТО далекобійні удари по країні-агресору, він сказав: "Це залежить не від мене, а від окремих союзників, їхніх відносин з Україною".

Рютте зазначив, що загалом це "важливі дебати".

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Рютте наступником Столтенберга.

1 жовтня Рютте заявив, що його пріоритетом як нового генсека НАТО буде Україна.

Того самого дня Столтенберг офіційно передав повноваження генсека Альянсу Рютте.

Читайте також: Рютте – про Гарріс і Трампа: Зможу працювати з ними обома, незалежно від результатів виборів