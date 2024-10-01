Столтенберг офіційно передав повноваження генсека НАТО Марку Рютте

Столтенберг заявив, що настав час піти і його замінить "чудовий наступник", але йому важко залишати Альянс, в якому він працював 10 років

Марк Рютте та Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

До сьогоднішнього дня генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно передав свої повноваження колишньому прем'єру Нідерландів Марку Рютте. Трансляцію веде пресслужба Північноатлантичного альянсу.

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"Марк має ідеальний досвід, щоб стати чудовим генеральним секретарем. Він обіймав посаду прем’єр-міністра протягом 14 років, очолював чотири різні коаліційні уряди, тому він уміє йти на компроміси, досягати консенсусу, і це навички, які дуже цінуються тут, у НАТО", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що настав час піти, і його замінить "чудовий наступник", але йому важко залишати Альянс, в якому працював 10 років. Столтенберг додав, що сумуватиме за всіма людьми та країнами, з якими співпрацював, проте йде з відчуттям, що за цей час вони разом досягли багато чого.

За час каденції Рютте Нідерланди стали одним із ключових європейських партнерів України, надаючи суттєву політичну, військову та гуманітарну допомогу. Амстердам надсилав Україні зброю, зокрема важке озброєння, боєприпаси та засоби ППО. Крім того, уряд Рютте надав значну фінансову допомогу для відновлення української інфраструктури.

Столтенберг обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року. Він мав завершити свій термін наприкінці вересня 2023 року, але члени НАТО попросили його залишитися ще на рік, оскільки не змогли тоді досягти консенсусу щодо кандидата.

Майже до останнього кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО блокувала Угорщина. Країна висувала дві умови, за яких підтримає прем'єра Нідерландів. Одна з умов полягала у зобов'язанні Рютте "не втягувати Угорщину у війну в Україні".

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Рютте наступником Столтенберга.

1 жовтня Рютте заявив, що його пріоритетом як нового генсека НАТО буде Україна.

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