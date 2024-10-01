Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Марку Рютте

Столтенберг заявил, что пора уйти и его заменит "прекрасный преемник", но ему тяжело покидать Альянс, в котором он работал 10 лет

Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

До сегодняшнего дня генсек НАТО Йенс Столтенберг официально передал свои полномочия бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляцию ведет пресс-служба Североатлантического альянса.

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"У Марка есть идеальный опыт, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он занимал должность премьер-министра в течение 14 лет, возглавлял четыре разных коалиционных правительства, поэтому он умеет идти на компромиссы, достигать консенсуса, и это навыки, которые очень ценятся здесь, в НАТО", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что пора уйти, и его заменит "прекрасный преемник", но ему трудно покидать Альянс, в котором работал 10 лет. Столтенберг добавил, что будет скучать по всем людям и странам, с которыми сотрудничал, однако уходит с ощущением, что за это время они вместе достигли многого.

За время каденции Рютте Нидерланды стали одним из ключевых европейских партнеров Украины, оказывая существенную политическую, военную и гуманитарную помощь. Амстердам присылал Украине оружие, в том числе тяжелое вооружение, боеприпасы и средства ПВО. Кроме того, правительство Рютте предоставило значительную финансовую помощь для восстановления украинской инфраструктуры.

Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. Он должен был завершить свой срок в конце сентября 2023 года, но члены НАТО попросили его остаться еще на год, поскольку не смогли тогда достичь консенсуса по кандидату.

Почти до последнего кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".

26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.

1 октября Рютте заявил, что его приоритетом как нового генсека НАТО будет Украина.

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