Столтенберг официально передал полномочия генсека НАТО Марку Рютте
До сегодняшнего дня генсек НАТО Йенс Столтенберг официально передал свои полномочия бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. Трансляцию ведет пресс-служба Североатлантического альянса.
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"У Марка есть идеальный опыт, чтобы стать отличным генеральным секретарем. Он занимал должность премьер-министра в течение 14 лет, возглавлял четыре разных коалиционных правительства, поэтому он умеет идти на компромиссы, достигать консенсуса, и это навыки, которые очень ценятся здесь, в НАТО", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что пора уйти, и его заменит "прекрасный преемник", но ему трудно покидать Альянс, в котором работал 10 лет. Столтенберг добавил, что будет скучать по всем людям и странам, с которыми сотрудничал, однако уходит с ощущением, что за это время они вместе достигли многого.
За время каденции Рютте Нидерланды стали одним из ключевых европейских партнеров Украины, оказывая существенную политическую, военную и гуманитарную помощь. Амстердам присылал Украине оружие, в том числе тяжелое вооружение, боеприпасы и средства ПВО. Кроме того, правительство Рютте предоставило значительную финансовую помощь для восстановления украинской инфраструктуры.
Столтенберг занимал должность генсека НАТО с 2014 года. Он должен был завершить свой срок в конце сентября 2023 года, но члены НАТО попросили его остаться еще на год, поскольку не смогли тогда достичь консенсуса по кандидату.
- Почти до последнего кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".
- 26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.
- 1 октября Рютте заявил, что его приоритетом как нового генсека НАТО будет Украина.
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