Государства НАТО должны поддержать мирный план Украины, а не Китая – Столтенберг
Страны Альянса должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу по урегулированию войны. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico за день до того, как покинуть свой пост.
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"Мы должны поддержать украинскую инициативу", – сказал Столтенберг на просьбу прокомментировать возможное участие Турции в платформе "Друзья мира", которую на прошлой неделе предложили Китай и Бразилия.
"Украинская мирная инициатива – это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, способный привести к крепкому миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия приемлемы. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", – сказал Столтенберг.
Politico пишет, что к китайско-бразильской инициативе присоединились 17 стран, в том числе Турция (единственный член НАТО в этой группе).
- Китай отказался поехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит.
- 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира. Де-факто их план предполагает замораживание войны.
- 12 сентября Зеленский назвал бразильско-китайский "мирный план" деструктивной инициативой. Уже 25 сентября на Генассамблее ООН президент предположил, что приверженцы таких планов "сами хотят сделать часть того, что делает" российский диктатор Путин.
- 27 сентября Китай объявил о создании платформы "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине.
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