Государства НАТО должны поддержать мирный план Украины, а не Китая – Столтенберг

Politico пишет, что к китайско-бразильской инициативе присоединились 17 стран, в частности Турция, которая является членом НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Fure/EPA)

Страны Альянса должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу по урегулированию войны. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico за день до того, как покинуть свой пост.

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"Мы должны поддержать украинскую инициативу", – сказал Столтенберг на просьбу прокомментировать возможное участие Турции в платформе "Друзья мира", которую на прошлой неделе предложили Китай и Бразилия.

"Украинская мирная инициатива – это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, способный привести к крепкому миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия приемлемы. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", – сказал Столтенберг.

Politico пишет, что к китайско-бразильской инициативе присоединились 17 стран, в том числе Турция (единственный член НАТО в этой группе).

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