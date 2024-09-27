Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по урегулированию войны в Украине
Китай вместе с другими странами Глобального Юга создают платформу "Друзья мира", направленную на урегулирование войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
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26 сентября министр иностранных дел КНР Ван И в кулуарах Организации объединенных наций встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.
На встрече глава китайской дипломатии заявил, что Китай, Пакистан и другие страны-единомышленники Глобального Юга собираются создать "Друзей мира" по поводу кризиса в Украине (так Пекин традиционно называет агрессию России против Украины).
Ван И подчеркнул, что это усилия государств Глобального Юга в целях достижения мира. По его словам, "Друзья мира" – это открытая платформа, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог.
""Друзья мира" преследуют цель объективного и рационального голоса и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", – говорится в заявлении китайского МИД.
Спецпредставитель Бразилии напомнил о "мирном плане" Китая и Бразилии по Украине и добавил, что он имеет большое значение.
"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать всеобщего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", — заявил Аморим.
- Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.
- 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.
- 29 августа посол Мельник заявил, что Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план".
- 12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.
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