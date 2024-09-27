Китай заявив про створення платформи "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні
Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня створюють платформу "Друзі миру", яка буде направлена на врегулювання війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.
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26 вересня міністр закордонних справ КНР Ван Ї у кулуарах Організації Об’єднаних Націй зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.
На зустрічі очільник китайської дипломатії заявив, що Китай, Пакистан та інші країни-однодумці Глобального Півдня збираються створити "Друзів миру" щодо кризи в Україні (так Пекін традиційно називає агресію Росії проти України).
Ван Ї наголосив, що це зусилля держав Глобального Півдня з метою досягнення миру. За його словами, "Друзі миру" – це відкрита платформа, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог.
"Друзі миру" мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", – йдеться у заяві китайського МЗС.
Спецпредставник Бразилії нагадав про "мирний план" Китаю та Бразилії щодо України й додав, що він має велике значення.
"Обидві сторони можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль "друзів миру", досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації", – заявив Аморім.
- Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.
- 2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.
- 29 серпня посол Мельник заявив, що Бразилія не попереджала Україну, що разом з Китаєм збирається презентувати "мирний план".
- 12 вересня Зеленський назвав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.
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