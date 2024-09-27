Китай заявив про створення платформи "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

У створенні платформи бере участь Пакистан та інші держави Глобального Півдня, заявив Ван Ї

Ван Ї (Фото: Sarah Yenesel / EPA)

Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня створюють платформу "Друзі миру", яка буде направлена на врегулювання війни в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

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26 вересня міністр закордонних справ КНР Ван Ї у кулуарах Організації Об’єднаних Націй зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.

На зустрічі очільник китайської дипломатії заявив, що Китай, Пакистан та інші країни-однодумці Глобального Півдня збираються створити "Друзів миру" щодо кризи в Україні (так Пекін традиційно називає агресію Росії проти України).

Ван Ї наголосив, що це зусилля держав Глобального Півдня з метою досягнення миру. За його словами, "Друзі миру" – це відкрита платформа, яка не прагне конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог.

"Друзі миру" мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", – йдеться у заяві китайського МЗС.

Спецпредставник Бразилії нагадав про "мирний план" Китаю та Бразилії щодо України й додав, що він має велике значення.

"Обидві сторони можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль "друзів миру", досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації", – заявив Аморім.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

29 серпня посол Мельник заявив, що Бразилія не попереджала Україну, що разом з Китаєм збирається презентувати "мирний план".

12 вересня Зеленський назвав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.

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