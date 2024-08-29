Бразилія готувала з Китаєм "мирний план" за спиною України – посол Мельник

Україна не знала, що Бразилія створює з Китаєм так званий мирний план, заявив посол Андрій Мельник

Андрій Мельник (Фото: Посольство України у ФРН)

Бразилія не попереджала Україну, що разом з Китаєм збирається презентувати "мирний план". Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив посол України у Бразилії Андрій Мельник.

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"Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція [на Саміті миру], але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід", – заявив він.

Мельник вважає, що спільний мирний план для закінчення війни в Україні вигідний як Китаю, так і Бразилії.

Китай розуміє, що план, підготовлений лише ним, не отримає підтримки з боку західних країн, тому йому потрібен партнер. Бразилія, своєю чергою, прагне використовувати співпрацю з Китаєм, щоб здобути статус одного зі світових лідерів, зазначив дипломат.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

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