Бразилия готовила с Китаем "мирный план" за спиной Украины – посол Мельник

Украина не знала, что Бразилия создает с Китаем так называемый мирный план, заявил посол Андрей Мельник

Андрей Мельник (Фото: Посольство Украины в ФРГ)

Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план". Об этом в интервью Украинской правде сообщил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

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"Бразильцы с нами этой идеей не делились. И это для нас вызов – отсутствие доверия, когда ты идешь к дипломатическому советнику, прекрасно общаешься, спрашиваешь, какие планы, какая будет позиция [на Саммите мира], но только потом видишь, что на самом деле они готовят альтернативный подход", – заявил он.

Мельник считает, что общий мирный план для решения войны в Украине выгоден как Китаю, так и Бразилии.

Китай понимает, что план, подготовленный только им, не получит поддержки со стороны западных стран, поэтому ему нужен партнер. Бразилия в свою очередь стремится использовать сотрудничество с Китаем, чтобы получить статус одного из мировых лидеров, отметил дипломат.

Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

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