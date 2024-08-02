Пекин говорит, что китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира

Китай подчеркнул, что готов и дальше усиливать координацию с Бразилией для завершения войны РФ против Украины

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

На так называемый китайско-бразильский мирный план по Украине "положительно отреагировали" 110 стран мира. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая после поездки специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Бразилию.

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"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому разрешению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран", – говорится в сообщении.

Китайское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Пекин готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией "для совместного продвижения окончательного политического решения украинского кризиса".

В начале мая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга. В результате этих поездок Китай разработал новый "мирный план", состоящий из шести пунктов. Имеется ввиду следующее:

→ Соблюдение "трех принципов" для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории.



→ Признание того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса.



→ Избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважение основных прав военнопленных.



→ Предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избегание ядерных кризисов.



→ Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.



→ Совместная поддержка международного сотрудничества в сферах энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта.



→ Обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильность глобальной системы снабжения.

Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

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