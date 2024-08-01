"Большой игрок". Для Украины важно участие Китая во втором Саммите мира – Ермак

Андрей Ермак заявил, что второй Саммит мира может пройти в одной из стран Ближнего Востока

Андрей Ермак (Фото: Denis Balibouse/EPA)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины крайне важно обеспечить участие Китая во втором Саммите мира. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

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Страна является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию", сказал Ермак.

Также глава ОП рассказал об ожиданиях от мероприятия, которое планируют провести до конца этого года.

"Самое важное ожидание от второго саммита – это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы достичь справедливого мира", – заявил Ермак.

По словам главы ОП, второй Саммит мира может пройти в стране так называемого Глобального юга, вероятно, на Ближнем Востоке. Это продемонстрирует единство мира на фоне попыток России разъединить его, добавил он.

20 июня 2024 года глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, но уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

В тот же день глава МИД Кулеба заявил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального юга.

10 июля Bloomberg заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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