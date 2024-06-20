Украина настаивает на проведении второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга

Дмитрий Кулеба заявил, что в регионе есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Второй Саммит мира может состояться в одной из стран Глобального юга, Украина на этом настаивает. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. Здесь есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", – рассказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира по формированию переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

Индия не присоединилась к коммюнике, потому что считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

Также не подписали коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали и Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии (полный список читайте здесь).

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