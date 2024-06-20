Україна наполягає на проведенні другого Саміту миру в одній з країн Глобального півдня
Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня, Україна на цьому наполягає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.
Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.
- 15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".
- Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).
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