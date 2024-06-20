Україна наполягає на проведенні другого Саміту миру в одній з країн Глобального півдня

Дмитро Кулеба заявив, що у регіоні є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Другий Саміт миру може відбутися в одній з країн Глобального півдня, Україна на цьому наполягає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.

Кулеба додав, що президент Володимир Зеленський домовився у Швейцарії про проведення між першим і другим самітом тематичних заходів за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, яку підтримуватиме максимальна кількість країн.

15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

Індія не приєдналася до комюніке, тому що вважає, що до міцного миру можуть привести "тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін".

Також не підписали комюніке: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати. Не підписали й Бразилія та Ватикан, але вони були спостерігачами на заході (повний перелік читайте тут).

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