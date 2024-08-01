"Иначе не добьемся реальных результатов". Зеленский – "за" Россию на втором Саммите мира

Президент заявил, что страны мира должны разработать общий план, чтобы вместе заставить Путина остановиться. Затем – сажать РФ на стол переговоров

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Украина не против присутствия России на втором Саммите мира, иначе будет сложно добиться реальных результатов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью французским журналистам.

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"Большинство мира сегодня говорит, что на втором саммите представители России должны быть. Иначе мы не достигнем мощных результатов. Потому что воюет Россия против Украины, и это стороны этой войны", – сказал он.

Отвечая на вопрос, является ли выход на границы 1991 года предпосылкой для мирных переговоров Украины и России, Зеленский заявил: "Для мира желательно сделать это предпосылкой".

По мнению президента, изначально страны мира должны разработать общий план, чтобы вместе вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить агрессию.

"Я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки общего плана [мира]. Если весь мир хочет видеть их за столом [переговоров], то мы не можем быть против", – сказал он.

20 июня 2024 года глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

В тот же день глава МИД Кулеба заявил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального юга.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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