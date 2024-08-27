"Больше надежды на деэскалацию". Пекин призывает мир поддержать его "мирный план"

Чем больше стран поддержат этот план, тем "больше надежды на деэскалацию, а перспективы мира станут светлее", считает Ли Хуэй

Флаг Китая (Фото: ЕРА)

Китай, Бразилия, Индонезия и Южная Африка призвали больше стран мира поддержать китайско-бразильский "мирный план" по Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй, передает The Washington Post.

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Ли назвал вышеперечисленные страны "важными силами в содействии мировому миру".

"Они поддерживали связь как с Россией, так и с Украиной и остаются привержены политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", – сказал он.

Говоря о "мирном плане", чиновник заявил, что чем больше стран его поддержат, тем "больше надежды на деэскалацию, а перспективы мира станут светлее".

В начале мая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга. В результате этих поездок Китай разработал новый "мирный план", состоящий из шести пунктов. Речь идет о:

→ Соблюдение трех принципов для снижения напряжения: прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта и его расширение на новые территории.

→ Признание того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса.

→ Избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважение основных прав военнопленных.

→ Предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избегание ядерных кризисов.

→ Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.

→ Совместная поддержка международного сотрудничества в сфере энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта и т.д.

→ Обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильность глобальной системы снабжения.

Китай отказался ехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

2 августа Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

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