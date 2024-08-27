"Більше надії на деескалацію". Пекін закликає світ підтримати його новий "мирний план"

Що більше країн підтримають цей план, то "більшою є надія на деескалацію, а перспективи миру стануть світлішими", вважає Лі Хуей

Прапор Китаю (Фото: ЕРА)

Китай, Бразилія, Індонезія та Південна Африка закликали більше країн світу підтримати китайсько-бразильський "мирний план" щодо України. Про це заявив спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей, передає The Washington Post.

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Лі назвав вищеперераховані країни "важливими силами у сприянні світовому миру".

"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", – сказав він.

Говорячи про "мирний план", посадовець заявив, щобільше країн його підтримають, то "більшою є надія на деескалацію, а перспективи миру стануть світлішими".

На початку травня Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального Півдня. Внаслідок цих поїздок Китай розробив новий "мирний план", що складається з шести пунктів. Йдеться про:

→ Дотримання "трьох принципів" для зниження напруження: припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території.

→ Визнання того, що діалог і переговори є єдиним можливим способом розв'язання кризи.

→ Уникнення нападів на цивільних осіб і об'єкти, захист жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також повага до основних прав військовополонених.

→ Запобігання використанню ядерної, біологічної й хімічної зброї, стримування поширення ядерної зброї та уникнення ядерних криз.

→ Протидія збройним нападам на мирні ядерні об'єкти.

→ Спільна підтримка міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі зерном, транспорту тощо.

→ Забезпечення безпеки ключової інфраструктури, такої як нафтогазопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також стабільності глобальної системи постачання.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

2 серпня Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

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