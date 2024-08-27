Китай назвав санкції США через війну в Україні "незаконними й односторонніми"

Лі Хуей (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Китай назвав санкції Сполучених Штатів проти своїх організацій через війну в Україні "незаконними й односторонніми" та "не заснованими на фактах". Таку думку висловив спеціальний посланник Китаю з питань Євразії Лі Хуей на брифінгу у Пекіні після зустрічей з офіційними особами Бразилії, Індонезії та Південної Африки, передає агентство Reuters.

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"Конкретна країна використовує кризу, щоб перекласти провину, намагаючись сфабрикувати так звану теорію відповідальності Китаю, і погрожує країнам, які мають нормальні економічні та торговельні зв’язки з Росією, незаконними й односторонніми санкціями", – сказав він, не називаючи прямо США.

Водночас 25 серпня Міністерство торгівлі Китаю заявило, що воно рішуче виступає проти санкцій, а Міністерство закордонних справ висловило аналогічну протидію попереднім раундам обмежень, пише Reuters.

"Ці слова та вчинки повністю відповідають їхнім егоїстичним інтересам і не ґрунтуються на фактах, міжнародна спільнота ніколи їх не прийме", – додав Лі Хуей.

Reuters нагадало, що 23 серпня Вашингтон запровадив санкції, які містять заходи проти китайських компаній, які займаються постачанням верстатів і мікроелектроніки до РФ.

США до Дня Незалежності України оголосили про запровадження нового пакет санкцій проти РФ. У список потрапили 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї продукти та послуги дозволяють Москві продовжувати війну та обходити попередні санкції.

23 серпня видання Axios повідомило, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван планує відвідати Китай для зустрічі з міністром закордонних справ Ван Ї.

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