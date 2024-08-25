Китай висуне США низку вимог щодо Тайваню під час візиту Саллівана – МЗС КНР

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідає Китай 27-29 серпня, де зустрінеться з посадовцями країни

Джейк Салліван (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

Під час візиту радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна Китай планує закликати Вашингтон утриматися від втручання в конфлікти в Південнокитайському морі і висунути ряд вимог щодо Тайваню. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю (CCTV) з посиланням на представника Департаменту країн Північної Америки та Океанії МЗС КНР.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Територіальний суверенітет, морські права та інтереси Китаю в Південнокитайському морі мають достатню історичну і правову основу", – заявив дипломат.

Він також додав, що країни, які оточують Південнокитайське море, мають достатньо впевненості та мудрості, щоб самостійно розв'язувати свої проблеми.

"Зовнішні країни не повинні вживати жодних дій, які можуть спровокувати конфлікт або загострити ситуацію", — підкреслив представник МЗС, натякаючи на підтримку США та їх союзників у зусиллях регіональних держав щодо захисту свого суверенітету від територіальних претензій Китаю.

23 серпня у Білому домі підтвердили, що Салліван здійснить візит до Китаю та зустрінеться з міністром закордонних справ Ван Ї та іншими китайськими посадовцями "для обговорення двосторонніх, регіональних та глобальних питань".

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

Читайте також: NYT: Байден схвалив секретну ядерну стратегію, яка переорієнтована на китайську загрозу