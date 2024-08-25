Китай выдвинет США ряд требований по Тайваню во время визита Салливана – МИД КНР

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Китай 27-29 августа, где встретится с чиновниками страны

Джейк Салливан (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

В ходе визита советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин Китай планирует призвать Вашингтон воздержаться от вмешательства в конфликты в Южнокитайском море и выдвинуть ряд требований по Тайваню. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя Департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

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"Территориальный суверенитет, морские права и интересы Китая в Южнокитайском море имеют достаточную историческую и правовую основу", – заявил дипломат.

Он также добавил, что страны, окружающие Южнокитайское море, обладают достаточной уверенностью и мудростью, чтобы самостоятельно решать свои проблемы.

"Внешние страны не должны предпринимать никаких действий, которые могут спровоцировать конфликт или обострить ситуацию", – подчеркнул представитель МИД, намекая на поддержку США и их союзников в усилиях региональных государств по защите своего суверенитета от территориальных претензий Китая.

23 августа в Белом доме подтвердили, что Салливан посетит Китай и встретится с министром иностранных дел Ван И и другими китайскими чиновниками "для обсуждения двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за обучения, проводимой армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

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