NYT: Байден одобрил секретную ядерную стратегию, переориентированную на китайскую угрозу

Изменение произошло на фоне того, что Пентагон считает, что в течение 10 лет китайские резервы будут конкурировать по размеру с запасами США и РФ

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

В марте 2024 года президент США Джо Байден утвердил новую ядерную стратегию, которая должна отвечать на быстрое расширение ядерного арсенала Китая. Об этом сообщило издание The New York Times.

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Такое изменение произошло на фоне того, что Пентагон считает, что в течение следующего десятилетия китайские резервы будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами, пишут журналисты.

Белый дом так и не объявил, что Байден одобрил новую стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также призвана подготовить США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Документ, обновляемый каждые четыре года или около того, настолько секретен, что не существует электронных копий, а лишь небольшое количество печатных экземпляров, которые были розданы нескольким должностным лицам сектора национальной безопасности и командующим Пентагоном.

NYT отметило, что в недавних выступлениях двум американским чиновникам позволили намекнуть на эти изменения – очень ограниченными, отдельными предложениями – накануне более детального, несекретного сообщения Конгресса, которое ожидается до того, как Байден покинет Белый дом.

"Президент недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, учитывающее наличие нескольких ядерных противников", – заявил ядерный стратег из Массачусетского технологического института, работавший в Пентагоне.

Он добавил, что "установки по вооружениям объясняют значительное увеличение размера и разнообразия ядерного арсенала КНР".

Кроме того, ранее старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди ссылался на этот документ, в котором впервые детально проанализировано, готовы ли США реагировать на одновременно или последовательно вспыхивающие ядерные кризисы с применением ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия подчеркивает необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи, добавил Вадди.

В материале NYT говорится, что ранее вероятность того, что американские противники смогут скоординировать ядерные угрозы, чтобы превзойти ядерный арсенал США, казалась маловероятной. Но партнерство между Россией и Китаем и обычные вооружения, которые Северная Корея и Иран предоставляют России для войны в Украине, коренным образом изменили мышление Вашингтона.

Россия и Китай уже проводят совместные военные учения. Разведывательные службы пытаются определить, помогает ли РФ северокорейской и иранской ракетным программам.

Новый документ является напоминанием о том, что тот, кто сложит присягу 20 января 2025 года столкнется с измененным и гораздо более нестабильным ядерным ландшафтом, чем тот, который существовал всего три года назад, пишут журналисты, вспоминая ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Количество активных ядерных вооружений в НАТО секретно, однако, по данным The Telegraph, Великобритания имеет 40 из 225, развернутых одновременно, в США – около 1700 из 3700, а во Франции – в общей сложности 300 ядерных боезарядов.

около 1700 из 3700, а во Франции в общей сложности 300 ядерных боезарядов. 17 июня генсек НАТО сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

20 июля США рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года.

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