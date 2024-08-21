NYT: Байден схвалив секретну ядерну стратегію, яка переорієнтована на китайську загрозу

Зміна відбулась на тлі того, що Пентагон вважає, що протягом 10 років китайські резерви конкуруватимуть за розміром із запасами США та РФ

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash/EPA)

У березні 2024 року президент США Джо Байден затвердив нову ядерну стратегію, яка має відповідати на швидке розширення ядерного арсеналу Китаю. Про це повідомило видання The New York Times.

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Така зміна відбулась на тлі того, що Пентагон вважає, що протягом наступного десятиліття китайські резерви конкуруватимуть за розміром і різноманітністю з американськими й російськими запасами, пишуть журналісти.

Білий дім так і не оголосив, що Байден схвалив нову стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати США до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

Документ, який оновлюється кожні чотири роки або близько того, є настільки секретним, що не існує електронних копій, а лише невелика кількість друкованих примірників, розданих кільком посадовцям сектора національної безпеки та командувачам Пентагону.

NYT зазначило, що в нещодавніх виступах двом американським високопосадовцям дозволили натякнути на цю зміну – дуже обмеженими, окремими реченнями – напередодні більш детального, несекретного повідомлення Конгресу, яке очікується до того, як Байден залишить Білий дім.

"Президент нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників", – заявив ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні.

Він додав, що "настанови щодо озброєнь пояснюють значне збільшення розміру і різноманітності ядерного арсеналу КНР".

Крім того, раніше старший директор з контролю над озброєннями й нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові США реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням ядерної й неядерної зброї.

Нова стратегія підкреслює необхідність одночасного стримування Росії, КНР і Північної Кореї, додав Вадді.

У матеріалі NYT йдеться, що раніше вірогідність того, що американські супротивники зможуть скоординувати ядерні погрози, щоб перевершити ядерний арсенал США, здавалася малоймовірною. Але партнерство між Росією і Китаєм, що розвивається, і звичайні озброєння, які Північна Корея та Іран надають Росії для війни в Україні, докорінно змінили мислення Вашингтона.

Росія і Китай вже проводять спільні військові навчання. Розвідувальні служби намагаються визначити, чи РФ допомагає північнокорейській та іранській ракетним програмам.

Новий документ є нагадуванням про те, що той, хто складе присягу 20 січня 2025 року, стикнеться зі зміненим і набагато більш нестабільним ядерним ландшафтом, ніж той, що існував лише три роки тому, пишуть журналісти, згадуючи ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Кількість активних ядерних озброєнь у НАТО є секретною, проте, за даними The Telegraph, Велика Британія має 40 з 225, розгорнутих одночасно, у США – близько 1700 з 3700, а у Франції – загалом 300 ядерних боєзарядів.

близько 1700 з 3700, а у Франції загалом 300 ядерних боєзарядів. 17 червня генсек НАТО повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

20 липня США розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року.

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