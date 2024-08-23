Axios: Салліван полетить до Китаю, щоб домовитися про останню зустріч Байдена та Сі

Останній раз Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися у листопаді 2023 року в Каліфорнії

Джейк Салліван (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван планує відвідати Китай наступного тижня для зустрічі з міністром закордонних справ Ван Ї. Два обізнаних джерела повідомили виданню Axios, що, ймовірно, йтиметься про підготовку останньої зустрічі лідерів двох країн – Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що Ван Ї та Салліван, найімовірніше, будуть обговорювати підготовку до можливої зустрічі президента Байдена з Сі, яка може відбутися пізніше цього року.

Після завершення президентської кампанії Байден заявив, що має намір більше зосередитися на міжнародних справах і збільшити кількість закордонних поїздок, нагадує Axios.

Обидва лідери планують взяти участь у саміті G-20 в Бразилії після листопадових виборів у США.

Візит Саллівана, запланований на 27-29 серпня, відбудеться на тлі завершення президентської кампанії в США, коли обидві партії дотримуються жорсткої позиції щодо Китаю, особливо в контексті тарифів.

Останній раз лідери США та Китаю бачились у листопаді 2023 року у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Тоді вони домовились про відновлення військових контактів, створення робочої групи для протидії обігу наркотиків та запобігання ризикам штучного інтелекту. Тема України не була сильно розкрита.

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