Axios: Салливан полетит в Китай, чтобы договориться о последней встрече Байдена и Си

В последний раз Джо Байден и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2023 года в Калифорнии

Джейк Салливан (Фото: ЕРА/Ron Sachs)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует посетить Китай на следующей неделе для встречи с министром иностранных дел Ван И. Два осведомленных источника сообщили изданию Axios, что, вероятно, речь пойдет о подготовке последней встречи лидеров двух стран – Джо Байдена и Си Цзиньпина.

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Собеседники журналистов отметили, что Ван И и Салливан, скорее всего, будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента Байдена с Си, которая может состояться позже в этом году.

После завершения президентской кампании Байден заявил, что намерен больше сосредоточиться на международных делах и увеличить количество заграничных поездок, напоминает Axios.

Оба лидера планируют принять участие в саммите G-20 в Бразилии после ноябрьских выборов в США.

Визит Салливана, запланированный на 27-29 августа, состоится на фоне завершения президентской кампании в США, когда обе партии придерживаются жесткой позиции по отношению к Китаю, особенно в контексте тарифов.

В последний раз лидеры США и Китая виделись в ноябре 2023 года в Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Тогда они договорились о возобновлении военных контактов, создании рабочей группы для противодействия обороту наркотиков и предотвращения рисков искусственного интеллекта. Тема Украины не была сильно раскрыта.

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