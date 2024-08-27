Китай назвал санкции США из-за войны в Украине "незаконными и односторонними"

Ли Хуэй (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Китай назвал санкции Соединенных Штатов против своих организаций из-за войны в Украине "незаконными и односторонними" и "не основанными на фактах". Такое мнение высказал специальный посланник Китая по Евразии Ли Хуэй на брифинге в Пекине после встреч с официальными лицами Бразилии, Индонезии и Южной Африки, передает агентство Reuters.

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"Конкретная страна использует кризис, чтобы переложить вину, пытаясь сфабриковать так называемую теорию ответственности Китая, и угрожает странам, имеющим нормальные экономические и торговые связи с Россией, незаконными и односторонними санкциями", – сказал он, не называя прямо США.

В то же время 25 августа Министерство торговли Китая заявило, что оно решительно выступает против санкций, а Министерство иностранных дел выразило аналогичное противодействие предварительным раундам ограничений, пишет Reuters.

"Эти слова и поступки полностью отвечают их эгоистическим интересам и не основываются на фактах, международное сообщество никогда их не примет", – добавил Ли Хуэй.

Reuters напомнило, что 23 августа Вашингтон ввел санкции, включающие меры против китайских компаний, занимающихся поставками станков и микроэлектроники в РФ.

США ко Дню Независимости Украины объявили о введении нового пакета санкций против РФ. В список попали 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи продукты и услуги позволяют Москве продолжать войну и обходить предыдущие санкции.

23 августа издание Axios сообщило, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует посетить Китай для встречи с министром иностранных дел Ван И.

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