Зеленський в ООН відреагував на китайсько-бразильський мирний план: нагадав про колоніалізм

Президент наголосив, що кожен має розуміти – коштом України свою владу не збільшиш

Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Президент Володимир Зеленський розкритикував альтернативні українській формулі миру ініціативи "закінчення війни" – припустив, що їх прихильники "самі хочуть зробити частину того, що робить" російський диктатор Володимир Путін. Серед іншого, згадав ініціативу Бразилії та Китайської народної республіки під свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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"Якщо хтось у світі шукає альтернативи будь-якому із цих пунктів [формули миру] або намагається ігнорувати будь-яку з них, це, ймовірно, означає, що вони самі хочуть зробити частину того, що робить Путін – той факт, що вони ігнорують, виявляє бажання, яке вони приховують", – заявив президент.

За його словами, коли "китайсько-бразильський дует" намагається вирости у "хор голосів" з кимось в Європі та Африці, заявляючи щось альтернативне повному і справедливому миру, то це викликає питання – у чому їхній справжній інтерес.

Зеленський наголосив, що кожен має розуміти – коштом України свою владу не збільшиш.

Також він додав, що світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав завдяки меншим.

"Кожна країна – включно з Китаєм, Бразилією, країнами Європи, Африки, Близького Сходу – всі розуміють, чому це має залишитися в минулому. І українці ніколи не змиряться, ніколи не змиряться з тим, що хтось у світі вважає, що тепер Україні замість нормального, мирного життя можна нав’язати таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні нікого не влаштовує", – зауважив голова держави.

Раніше Зеленський вже називав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.

Детальніше з пунктами плану КНР можна ознайомитися тут, де-факто він передбачає замороження війни.

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