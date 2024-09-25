Зеленский в ООН отреагировал на китайско-бразильский мирный план: напомнил о колониализме

Президент подчеркнул, что каждый должен понимать – на средства Украины свою власть не увеличишь.

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Президент Владимир Зеленский подверг критике альтернативные украинской формуле мира инициативы "окончания войны" – предположил, что их сторонники "сами хотят сделать часть того, что делает" российский диктатор Владимир Путин. Среди прочего упомянул инициативу Бразилии и Китайской народной республики под свое выступление на Генеральной ассамблее ООН.

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"Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из этих пунктов [формулы мира] или пытается игнорировать любую из них, это, вероятно, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин – тот факт, что они игнорируют, показывает желание, которое они скрывают", – заявил президент.

По его словам, когда "китайско-бразильский дуэт" пытается вырасти в "хор голосов" с кем-то в Европе и Африке, заявляя что-то альтернативное полному и справедливому миру, это вызывает вопрос – в чем их настоящий интерес.

Зеленский подчеркнул, что каждый должен понимать – за счет Украины свою власть не увеличишь.

Также он добавил, что мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих государств за счет меньших.

"Каждая страна – включая Китай, Бразилию, страны Европы, Африки, Ближнего Востока – все понимают, почему это должно остаться в прошлом. И украинцы никогда не смирятся, никогда не смирятся с тем, что кто-то в мире считает, что теперь Украине вместо нормальной, мирной жизни можно навязать такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня никого не устраивает", – заметил глава государства.

Ранее Зеленский уже называл "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.

Более подробно с пунктами плана КНР можно ознакомиться здесь, де-факто он предусматривает заморозку войны.

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