"Это деструктивно". Зеленский отреагировал на китайско-бразильский "мирный план"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подверг критике инициативу Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине, назвав ее деструктивной. Такое мнение глава государства высказал в интервью бразильскому каналу Metrópoles.

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Зеленский вспомнил встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и выразил надежду, что тот его понял.

"Я был очень открыт с ним. Я хотел увидеть в его опыте понимание того, что происходит, а не просто политическое примирение", – добавил он.

Президент отверг предложение сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он [Путин] должен делать шаги, показывать, что он хочет окончания войны. Нельзя говорить просто, что мы должны делать шаги друг другу на встречу. Что за "друг другу"? Он зашел, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула говорит, давайте пусть они поговорят", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что если бы Лула поддерживал Украину, то он бы помог остановить войну, ведь Бразилия имеет большое влияние в мире.

"У нас война с Россией. Вы поддерживаете войну или не поддерживаете войну. Если не поддерживаете, то помогите нам остановить Россию. Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они убивают наших людей? В чем компромисс? Это просто неприемлемые вещи. Забыть убийства, забыть все. Поэтому я считаю, что это деструктивно", — заявил президент.

По словам главы государства, китайско-бразильское предложение это тоже деструктивно.

"Это просто политическое заявление. Я говорил Луле, мы передавали китайской стороне: давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать. Вы нам не враги и мы вам не враги. К чему вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России, или быть где-то посередине. Почему вы должны быть где-то посредине? Что это за взгляд? Посередине чего" – заявил он.

Президент добавил, что Бразилия и Китай должны остановить россиян и продемонстрировать, что они сильные страны. В то же время он задал вопрос, как можно что-то предлагать, не спросив мнения украинской стороны.

"То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули эту инициативу и говорите – "давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, это точно без уважения к Украине, точно без уважения к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия", – подчеркнул Зеленский.

Китай отказался ехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

29 августа посол Мельник заявил, что Бразилия не предупреждала Украину, что вместе с Китаем намерена презентовать "мирный план".

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