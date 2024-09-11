Зеленский – о возможном "мирном плане" Шольца: Не уверен, что он существует

La Repubblica сообщило, что Шольц якобы готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, комментируя возможный "мирный план" канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что не уверен в существовании такого плана. Такое мнение глава государства высказал на брифинге после четвертого саммита международной Крымской платформы.

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Президент заявил, что о "мирном плане" Шольца ему ничего не известно.

"Не может быть никаких планов без Украины о нас. И я не уверен, что такой план существует", – сказал Зеленский

9 сентября итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники в немецком парламенте сообщило, что Шольц якобы готовит "мирный план", который может содержать территориальные уступки со стороны Украины.

Нардеп Мережко заявил, что предложения по урегулированию войны должны быть в пределах формулы мира, то есть не нарушать принципы международного права и Конституцию.

В МИД отреагировали на возможный "мирный план" Шольца. Там заявили, что тех, кто хочет присоединиться к установлению мира, приглашают к участию в Саммите мира и промежуточных встречах.

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