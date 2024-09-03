Лидер ЮАР поддержал "мирные инициативы" Китая. Год назад он привозил Зеленскому свой план
Южноафриканская республика поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, предложенный Китаем и Бразилией. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, передает CCTV.
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"Южная Африка поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенных Китайом и Бразилией для урегулирования конфликта в Украине", – сказал он.
Рамафоса отметил, что между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. По его словам, между странами существует "глубокая традиционная дружба", и их позиции и цели по многим вопросам совпадают.
Президент ЮАР находится в Китае с государственным визитом и планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине с 4 по 6 сентября.
→ Разрешение конфликта через дипломатические переговоры;
→ Деэскалация конфликта с обеих сторон;
→ Уважение суверенности стран в соответствии с уставом ООН;
→ Гарантии безопасности для всех стран;
→ Обеспечение экспорта зерновых и удобрений;
→ Гуманитарная помощь пострадавшим от войны;
→ Обмен пленными, включая возвращение детей;
→ Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим;
→ Более активное взаимодействие с африканскими странами для мирных инициатив.
- Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.
- Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.
- 2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.
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