Лидер ЮАР поддержал "мирные инициативы" Китая. Год назад он привозил Зеленскому свой план

Президент ЮАР находится в Китае с государственным визитом и планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества

Сирилл Рамафоса и Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)

Южноафриканская республика поддерживает "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны, предложенный Китаем и Бразилией. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, передает CCTV.

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"Южная Африка поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенных Китайом и Бразилией для урегулирования конфликта в Украине", – сказал он.

Рамафоса отметил, что между Китаем и ЮАР установлен высокий уровень политического доверия. По его словам, между странами существует "глубокая традиционная дружба", и их позиции и цели по многим вопросам совпадают.

Президент ЮАР находится в Китае с государственным визитом и планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который пройдет в Пекине с 4 по 6 сентября.

СПРАВКА В 2023 году Рамафоса

→ Разрешение конфликта через дипломатические переговоры;

→ Деэскалация конфликта с обеих сторон;

→ Уважение суверенности стран в соответствии с уставом ООН;

→ Гарантии безопасности для всех стран;

→ Обеспечение экспорта зерновых и удобрений;

→ Гуманитарная помощь пострадавшим от войны;

→ Обмен пленными, включая возвращение детей;

→ Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим;

→ Более активное взаимодействие с африканскими странами для мирных инициатив. В 2023 году Рамафоса привез в Киев свой "мирный план" из 10 пунктов. Он содержал следующие положения:→ Разрешение конфликта через дипломатические переговоры;→ Деэскалация конфликта с обеих сторон;→ Уважение суверенности стран в соответствии с уставом ООН;→ Гарантии безопасности для всех стран;→ Обеспечение экспорта зерновых и удобрений;→ Гуманитарная помощь пострадавшим от войны;→ Обмен пленными, включая возвращение детей;→ Послевоенное восстановление и помощь пострадавшим;→ Более активное взаимодействие с африканскими странами для мирных инициатив.

Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

Глава дипломатии КНР Ван I сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

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