Лідер ПАР підтримав "мирні ініціативи" Китаю. Торік він привозив Зеленському свій план
Південноафриканська республіка підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає CCTV.
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"Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, який запропонували Китай і Бразилія для врегулювання конфлікту в Україні", – сказав він.
Рамафоса відзначив, що між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. За його словами, між країнами існує "глибока традиційна дружба", і їхні позиції та цілі з багатьох питань збігаються.
Президент ПАР перебуває в Китаї з державним візитом і планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, який відбуватиметься в Пекіні з 4 по 6 вересня.
→ вирішення конфлікту через дипломатичні переговори;
→ деескалація конфлікту з обох сторін;
→ поважання суверенності країн відповідно до статуту ООН;
→ гарантії безпеки для всіх країн;
→ забезпечення експорту зернових і добрив;
→ гуманітарна допомога постраждалим від війни;
→ обмін полоненими, включно з поверненням дітей;
→ післявоєнна відбудова і допомога постраждалим;
→ активніша взаємодія з африканськими країнами для мирних ініціатив.
- Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.
- Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.
- 2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.
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