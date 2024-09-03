Лідер ПАР підтримав "мирні ініціативи" Китаю. Торік він привозив Зеленському свій план

Президент ПАР перебуває в Китаї з державним візитом і планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва

Сиріл Рамафоса та Сі Цзіньпін (Фото: Сіньхуа)

Південноафриканська республіка підтримує "мирний план" з врегулювання російсько-української війни, запропонований Китаєм та Бразилією. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, передає CCTV.

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"Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, який запропонували Китай і Бразилія для врегулювання конфлікту в Україні", – сказав він.

Рамафоса відзначив, що між Китаєм і ПАР встановлено високий рівень політичної довіри. За його словами, між країнами існує "глибока традиційна дружба", і їхні позиції та цілі з багатьох питань збігаються.

Президент ПАР перебуває в Китаї з державним візитом і планує взяти участь у Саміті форуму китайсько-африканського співробітництва, який відбуватиметься в Пекіні з 4 по 6 вересня.

ДОВІДКА У 2023 році Рамафоса

→ вирішення конфлікту через дипломатичні переговори;

→ деескалація конфлікту з обох сторін;

→ поважання суверенності країн відповідно до статуту ООН;

→ гарантії безпеки для всіх країн;

→ забезпечення експорту зернових і добрив;

→ гуманітарна допомога постраждалим від війни;

→ обмін полоненими, включно з поверненням дітей;

→ післявоєнна відбудова і допомога постраждалим;

→ активніша взаємодія з африканськими країнами для мирних ініціатив. У 2023 році Рамафоса привіз до Києва свій "мирний план" з 10 пунктів. Він містив такі положення:→ вирішення конфлікту через дипломатичні переговори;→ деескалація конфлікту з обох сторін;→ поважання суверенності країн відповідно до статуту ООН;→ гарантії безпеки для всіх країн;→ забезпечення експорту зернових і добрив;→ гуманітарна допомога постраждалим від війни;→ обмін полоненими, включно з поверненням дітей;→ післявоєнна відбудова і допомога постраждалим;→ активніша взаємодія з африканськими країнами для мирних ініціатив.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

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